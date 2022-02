Spelen in Peking minder koninklijk

Royals

’Prins Andrew raakt mogelijk betrokken bij fraudezaak’

Prins Andrew zou zomaar opnieuw geconfronteerd kunnen worden met een rechtszaak, meent The Sun. Dat zou gaan om een zaak tegen de Kazachse zakenmagnaat Timur Kulibayev, aan wie de Britse prins in 2007 het landhuis Sunninghill Park in Berkshire verkocht voor vijftien miljoen pond.