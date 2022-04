TKH heropent fabriek in Oekraïne

De omstandigheden voor de werknemers van de fabriek blijven ’moeilijk’ meldt Van der Lof. Begin maart vertelde hij dat TKH werknemers die dat wilden, hielp de oorlog te ontvluchten door ze te huisvesten en aan werk te helpen in vestigingen in Duitsland en Polen. Toen de fabriek in Kiev eind februari sloot vanwege de oorlog, werkten er ongeveer 130 mensen, voornamelijk vrouwen. Enkele tientallen werknemers gingen in de eerste weken in op het aanbod om met hun gezinnen naar het buitenland uit te wijken.

Over de financiële resultaten toonde de topman zich tevreden met een omzetgroei van 31,3% tot €436,7 miljoen ten opzichte van een jaar eerder, vooral dankzij de bandenfabricagesystemen die het bedrijf maakt. De omzet uit deze activiteiten steeg 61,1%. Het bedrijfsresultaat steeg van €31,9 miljoen tot €58,5 miljoen.

Onzekerheid houdt aan

TKH bevestigde zijn raming voor het lopende jaar, van ’verdere organische omzetgroei in alle segmenten’.Het bedrijf verwachtt beperkt geraakt te worden door problemen in de toeleveringsketen als gevolg van utbraken van het coronavirus in Azië al ziet het de onzekere situatie op dit vlak nog wel even aanhouden