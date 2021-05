Economie vindt weg omhoog na coronadal: ’Angst voor virus is weg’

In de nieuwste cijfers zijn de economische effecten van de versoepelingen al goed te zijn. Ⓒ ANP/HH

Nederland is door de tweede lockdown opnieuw in een recessie geschoten. Maar niet getreurd, het herstel van de economie is al in zicht, zo laten pintransacties zien. Bij elke versoepeling in de horeca en de detailhandel lopen de bestedingen weer snel op. Krijgen we nu ’roaring twenties’, net als een eeuw geleden? „We pakken het oude groeitempo van voor de crisis weer op.”