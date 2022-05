Premium Het beste van De Telegraaf

FNV hoopt op Kamer voor acuut steunpakket Vakbondsbaas na ’schamele verhoging’ minimumloon: ’Kabinet is stekeblind’

Door Connie de Jonge en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Demonstratie van FNV op Dag van de Arbeid. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Het minimumloon gaat omhoog, de AOW blijft gekoppeld en er is compensatie voor de hoge prijzen. Maar volgens FNV-voorman Tuur Elzinga is het ’te weinig, te voorzichtig en te zuinig’. „Door de steeds hogere inflatie komen mensen gewoon niet of amper meer rond.”