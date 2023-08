Nep medewerkers van Paypal op fraudepad

Amsterdam - Honderden euro’s die zomaar van je rekening afgeschreven worden om bitcoins mee te kopen; dat klinkt niet goed. Zogenaamde medewerkers van Paypal bellen mensen op om te zeggen dat er €900 is afgeschreven van hun rekening met dit doel. Via een belmenu kunnen mensen de aankoop dan annuleren. Maar trap daar niet in, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk, want het gaat hier om pure oplichting.

De helpdesk krijgt veel meldingen binnen over deze neptelefoontjes van Paypal. Tijdens het telefoongesprek, waarbij je eerst een bandje en uiteindelijk een 'echte' medewerker aan de telefoon krijgt, wordt het slachtoffer overgehaald om een programma te installeren op zijn of haar computer of telefoon zodat Paypal mee kan kijken. In werkelijkheid zijn het de oplichters die zo toegang krijgen tot het apparaat. Bekijk ook: ING-klant duizenden euro's kwijt door telefonische oplichting Verbinding verbreken Fraudehelpdesk adviseert mensen die slachtoffer zijn geworden van deze oplichters om direct de internetverbinding van het bewuste apparaat te verbreken, contact op te nemen met hun bank en de fraude te melden bij de helpdesk. Wanneer het slechts bij een telefoongesprek is gebleven, is het slim om de beller te blokkeren.