AEX trekt met topper Adyen opmars weer in gang

De AEX-index noteerde rond vier uur 1% hoger bij 597,1 punten, het hoogste niveau sinds februari van dit jaar. De AMX-index koerste 0,9% hoger bij 853,38 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook groen. Frankfurt en Parijs konden beide 0,5% bijschrijven.

"Zonnig beursklimaat"

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Management, heeft het zeer goede nieuws over het coronavaccin van Pfizer de deur open gezet voor aandelenmarkten om de weg omhoog te gaan vervolgen. „Vooral achtergebleven aandelen, zoals Shell, kunnen de komende tijd een inhaalslag gaan maken met het vooruitzicht op een stevig economisch herstel zodra het pandemie de kop is ingedrukt en de lockdowns worden opgeheven. De lage waarderingen van een groot aantal fondsen zullen eveneens gaan bijdragen aan het zonnige beursklimaat.”

Westerterp gaat er van uit dat de donkere wolken in de Amerikaanse politiek van voorbijgaande aard zijn. „Trump is een hele slechte verliezer, maar kan de benoeming van Biden tot nieuwe president niet tegenhouden. Het is alleen afwachten of Trump in de laatste weken van zijn zittingstermijn met decreten nog van zich laat horen. Het wordt wel spannend als de uitslag van de verkiezingen naar de Supreme Court gaat.”

De snel naderdende deadline van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dat eind van dit jaar staat gepland zal de gemoederen steeds meer gaan beheersen, stelt Simon Wiersma, strateeg bij het ING Investment Office. „Naarmate de tijd dringt om nog een Brexit-deal af te sluiten, zal de turbulentie op de aandelenmarkten gaan toenemen.”

Wiersma houdt er rekening mee dat de grote rotatie uit techfondsen naar waardeaandelen die begin deze week op gang kwam niet structureel zal zijn. „Er was een Pavlovreactie bij beleggers zichtbaar om in waardeaandelen te stappen op het nieuws over het coronavaccin vanwege het vooruitzicht op een flink economisch herstel, maar maar we moeten eerst nog door de tweede coronagolf heen. Daarnaast zijn er nog problemen op te lossen bij de uitrol van het vaccin op grote schaal. ”

Prosus onderuit

Bij de hoofdfondsen kwam tech-investeringsfonds Prosus steeds verder onder druk met een koerstik van 6,9%. Het fonds zou kunnen lijden onder scherpere regels voor internetbedrijven vanuit China. Volgens Wiersma is het afwachten hoeveel pijn een aanscherping van de regels gaat betekenen voor grote Chinese internetbedrijven. „Het tegenhouden van de beursgang van Ant Group eerder deze maand was daarbij al een teken aan de wand.”

Unibail-Rodamco-Westfield dook door winstnemingen 7,9% omlaag. Het winkelvastgoedfonds steeg in de voorbije dagen nog hard na de opsteker over het vaccin.

ABN Amro zah het verlies ook verder oplopen met een aderlating van 5,9%. Hoewel over derde kwartaal weer winst werd geboekt, waren beleggers niet onder de indruk van de geleverde prestaties over het derde kwartaal. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management wijst er ook op dat het aandeel in de voorbije dagen nog een forse opleving heeft laten zien. Branchegenoot ING werd 2,5% minder waard.

IMCD had de wind stevig in de rug met een winst van 3,4%. De resultaten van de chemicaliëndistributeur vielen in de smaak. IMCD boekte volgens ceo Van der Slikke over de eerste negen maanden meer winst op een licht hogere omzet. Voor het hele jaar ziet hij verdere groei van zijn operationele resultaat.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway deed ook goede zaken en won 3,1%, Adyen had de koppositie stevig in handen en dikte 5% aan.

Zwaargewicht Shell kreeg een koopadvies, komend van ’houden’ van Berenberg en werd bij de oplopende oliemarkt 1,8% meer waard voor beleggers. Het olie- en gasbedrijf zet daarmee de opmars onverminderd voort. De andere zwaargewicht Unilever voegde 2% toe aan het vorige slot.

Chipmachinefabrikant ASML was 2,2% in herstel

Fugro op dreef

Bij de middelgrote fondsen zat Fugro in de lift met een plus van 3,8% geholpen door de verbeterde gang van zaken op de oliemarkt. Koploper OCI kreeg er 6,5% bij.

Air France KLM klom 0,5%. Goldman Sachs gaat het concern opnieuw volgen, het hanteert een verkoopadvies bij een koersdoel van €3,70.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties ging met 3,3% achteruit.

Fietsenmaker Accell (Batavus, Sparta) won bij de smallcaps 3,7%. Het wist dankzij de fietsrage over het derde kwartaal 38% meer omzet te maken vergeleken met vorig jaar. Het bestuur verhoogde zijn verwachtingen, met verwacht een betere brutowinst dit jaar dan vorig jaar. Analist Tijs Hollestelle van ING, die in september zijn advies verhoogde tot kopen, sprak van een sterk kwartaal met goede vooruitzichten.