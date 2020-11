Takeaway in trek; ABN en Prosus zwaar op de maag

De AEX-index noteerde rond kwart over twaalf 0,3% bij 593,97 punten. De AMX-index koerste 0,9% hoger bij 853,38 punten.

Elders in Europa koersten de Duitse DAX-index en Franse CAC 40 licht in het rood, de Britse FTSE 100 steeg een fractie.

Het aantal coronabesmettingen vlakte in Nederland af, maar neemt elders fors toe. In Duitsland is het aantal besmettingen de 700.000 voorbij en in Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan een miljoen besmettingen vastgesteld. De Verenigde Staten zijn koploper volgens data van Johns Hopkins Universiteit met meer dan 10,2 miljoen besmette mensen en 240.000 doden.

In New York koersen de grote beurzen volgens de futures bij opening om 15.30 uur af op een winst van 0,7% tot 1,1% voor de Nasdaq. De Dow Jones sloot 0,9% hoger bij 29.420,92 punten, de technologiezware Nasdaq boekte toen nog 1,4% verlies.

De stokkende overdracht van de macht door president Trump aan Democraat Joe Biden baart beleggers zorgen. Beloofde vernieuwingen en investeringen dreigen een valse start te krijgen. Ook nu het Amerikaanse Congres vrij zeker verdeeld blijft tussen Republikeinen en Democraten.

Politieke turbulentie in VS

Simon Wiersma, strateeg bij het ING Investment Office, benadrukt dat de politeke turbulentie in de VS bijdraagt aan het dempen van de euforie over het hoopgevende coronavaccin van Pfizer. Hij wijst er op dat de Republikeinen waarschijnlijk ook niet meer staan te springen om een deal te sluiten over nieuwe coronasteun gelet op de verbetering op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De snel naderdende deadline van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dat eind van dit jaar staat gepland zal ook steeds de gemoederen gaan beheersen, stelt Wiersma. „Naarmate de tijd dringt om nog een Brexit-deal af te sluiten, zal de turbulentie op de aandelenmarkten gaan toenemen.”

Wiersma houdt er rekening mee dat de grote rotatie uit techfondsen naar waardeaandelen die begin deze week op gang kwam niet structureel zal zijn. „Er was een Pavlovreactie bij beleggers zichtbaar om in waardeaandelen te stappen op het nieuws over het coronavaccin vanwege het vooruitzicht op een flink economisch herstel, maar maar we moeten eerst nog door de tweede coronagolf heen. Daarnaast zijn er nog problemen op te lossen bij de uitrol van het vaccin op grote schaal. ”

Prosus onderuit

Bij de hoofdfondsen ging tech-investeringsfonds Prosus met bijna 5,3% terug. Het fonds zou kunnen lijden onder scherpere regels voor internetbedrijven vanuit China. Volgens Wiersma is het afwachten hoeveel pijn een aanscherping van de regels gaat betekenen voor grote Chinese internetbedrijven. „Het tegenhouden van de beursgang van Ant Group eerder deze maand was daarbij al een teken aan de wand.”

Unibail-Rodamco-Westfield gleed door winstnemingen 6,5% weg. Het winkelvastgoedfonds steeg in de voorbije dagen nog hard na de opsteker over het vaccin.

ABN Amro liep tegen een verlies van 4,4% op. Hoewel over derde kwartaal weer winst werd geboekt, waren beleggers niet onder de indruk van de geleverde prestaties over het derde kwartaal. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management wijst er ook op dat het aandeel in de voorbije dagen nog een forse opleving heeft laten zien. De bank zette minder kapitaal opzij voor de leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. De bestuurstop hield de kaarten voor de borst over zijn aangekondigde nieuwe strategie. De resultaten bleven voor ING-analist Albert Ploegh, die een houden-advies hanteert, merendeels achter bij de verwachtingen. ,,Maar we zien ruimte voor verrassingen in kosten in 2021.”

IMCD had de wind stevig in de rug met een winst van 3,1%. De resultaten van de chemicaliëndistributeur vielen in de smaak. IMCD boekte volgens ceo Van der Slikke over de eerste negen maanden meer winst op een licht hogere omzet. Voor het hele jaar ziet hij verdere groei van zijn operationele resultaat.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway deed ook goede zaken en won 3,7%, Adyen dikte 2,8% aan.

Zwaargewicht Shell kreeg een koopadvies, komend van ’houden’ van Berenberg en werd bij de oplopende oliemarkt 2,5% meer waard voor beleggers. Het olie- en gasbedrijf zet daarmee de opmars onverminderd voort.

Bij de middelgrote fondsen nam Fugro de koppositie over met een plus van 3,9% geholpen door de verbeterde gang van zaken op de oliemarkt.

Air France KLM zag de winst verdampen en raakte 1,1% kwijt op €3,9. Goldman Sachs gaat het concern opnieuw volgen, het hanteert een verkoopadvies bij een koersdoel van €3,70.

De Duivense chiptoeleverancier Besi ging onderin de AMX met vastgoedfonds Eurocommercial Properties met 2,5% achteruit.

Fietsenmaker Accell (Batavus, Sparta) won bij de smallcaps bijna 4%. Het wist dankzij de fietsrage over het derde kwartaal 38% meer omzet te maken vergeleken met vorig jaar. Het bestuur verhoogde zijn verwachtingen, met verwacht een betere brutowinst dit jaar dan vorig jaar. Analist Tijs Hollestelle van ING, die in september zijn advies verhoogde tot kopen, sprak van een sterk kwartaal met goede vooruitzichten.