Vooruitblik: ’Omzet omlaag bij PostNL’

De traditionele postmarkt blijft onder druk staan en kenners rekenen dan ook op een volumedaling van bijna 9 procent de afgelopen periode. De opbrengsten van postbezorging in Nederland krimpen naar verwachting van 400 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 379 miljoen euro. Bij de pakketbezorging is sprake van een omzetgroei tot 415 miljoen euro, van 322 miljoen euro een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar kwam voor het eerst meer dan de helft van de omzet uit het afleveren van online bestelde pakketjes.

De totale opbrengsten worden in doorsnee geraamd op 686 miljoen euro tegen 851 miljoen euro in tweede kwartaal van 2018. De cijfers van PostNL over vorig jaar zijn niet herzien voor de nieuwe boekhoudregels IFRS 16.

Sandd

Een reden voor de omzetdaling is dat de cijfers van de internationale activiteiten in de schattingen niet meer zijn meegenomen. PostNL zette vorig jaar de buitenlandse dochters Nexive en Postcon in de etalage en telde deze mee in zijn cijfers tot het derde kwartaal van 2018. Bij de handelsupdate begin mei zei PostNL dat het verkoopproces volgens plan verloopt. Halverwege dit jaar verwacht het bedrijf een transactie aan te kondigen.

Het onderliggende bedrijfsresultaat komt volgens de marktkenners uit op 34 miljoen euro tegenover 32 miljoen euro een jaar eerder.

Verder staat de potentiële samensmelting tussen PostNL en Sandd in de schijnwerpers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou naar verluidt tegen de fusie zijn, bleek vorige maand uit nieuwsberichten in de media.

Volgens de ACM zelf is er overigens nog geen besluit genomen. Analisten bij KBC Securities en ING zien een eventuele „nee” van de toezichthouder niet als een showstopper. De overheid kan de deal alsnog goedkeuren, menen de marktvorsers. Zij verwachten dat deal uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar plaatsvindt.