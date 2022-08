Zinksmelterij in Budel dicht om hoge energiekosten

Ontslagen vallen er niet door de beslissing. Het personeel, zo’n 430 mensen, krijgt andere taken zoals onderhoud van de installaties. Ook zullen medewerkers opleidingen gaan volgen.

Hoe lang de sluiting duurt, kan Nyrstar nog niet zeggen. De situatie wordt volgens het bedrijf „voortdurend geëvalueerd”.

Zinkprijs omhoog

De zinksmelterij in Budel is een van de grootste in Europa en kan maximaal 315.000 ton per jaar produceren. Op de Britse metalenbeurs schoot de prijs van zink met 5,7% omhoog.

Nyrstar houdt andere fabrieken in het Belgische Balen en het Franse Aubry voorlopig gewoon open. Die fabrieken produceren ook al sinds eind vorig jaar minder dan ze kunnen, en passen hun productie regelmatig aan de veranderende prijzen aan.