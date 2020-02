Ruim 4300 nepwebwinkels offline gehaald

Pas in 2018 is SIDN actief de strijd aangegaan tegen nepwebwinkels en heeft daarbij ook de .nl-registars geactiveerd. In dat eerste jaar werden liefst 17.000 frauduleuze shops offline gehaald. „Je kunt eigenlijk zeggen dat we in dat jaar een eerste grote schoonmaak hebben gedaan en dat we het nu vooral bijhouden”, aldus een woordvoerder van SIDN.

Nepwebwinkels veroorzaken veel schade onder consumenten. Voor oplichters is het lucratief omdat veel mensen online winkelen en het relatief eenvoudig is om een nepwinkel op te zetten. Ze gebruiken templates en kopiëren teksten en afbeeldingen van bestaande webwinkels. De oplichters richten zich met name op luxeartikelen, zoals schoenen, kleding en soms elektronica.

SIDN maakt gebruik van zelflerende tools die .nl-websites continu scannen op kenmerken die kunnen duiden op een nepwebwinkel. Het tijdstip van de domeinnaamregistratie en het e-mailadres dat gebruikt wordt voor de registratie zijn twee van de kenmerken waarop gescand wordt.

Iedere als nep bestempelde webshop wordt handmatig gecheckt om te voorkomen dat bonafide webwinkels ten onrechte offline worden gehaald. Van de .nl-websites die de tool tussen september en december detecteerde, bleek 79,3% ook daadwerkelijk te leiden naar een malafide webwinkel.

Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN heeft echter niet de illusie dat het probleem definitief opgelost kan worden: „Er blijven altijd pogingen tot oplichting bestaan, ook online” Het is volgens Meijer belangrijk dat consumenten letten op bepaalde eigenschappen van een webshop die kunnen duiden op een nepwinkel. „Kijk bijvoorbeeld of de domeinnaam past bij de inhoud van de website, of de winkel bij de instanties bekend is en of er een KvK-registratie is. Is dat niet het geval, pas dan op. En ook niet onbelangrijk: lijkt de prijs te mooi om waar te zijn? Dan is dat vaak ook zo.”