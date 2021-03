Column: onrust VS-China zet graanmarkten in de vuurlinie

Oogsten in Montana, productie bron van conflict tussen VS en China. Ⓒ ANP/ HH

Het was een verhitte bijeenkomst in Alaska vorige week ondanks de 5 graden vorst. China en de Verenigde Staten troffen elkaar in Anchorage voor het eerst onder de Biden-regering. De Chinese diplomaten – en veel analisten in graanmarkten – hoopten op vruchtbare gesprekken die de kou uit de lucht konden halen, na het turbulente Trump tijdperk.