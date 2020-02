Britten willen grenscontroles voor goederen uit EU instellen

De Britten zijn nog tot eind dit jaar aan Europese regels gebonden. In de overgangsperiode die sinds de Brexit op 31 januari is aangebroken, is het aan Britse en Europese onderhandelaars om tot een handelsakkoord te komen. De EU is voor de Britten de grootste handelspartner.

Volgen Gove zal het Verenigd Koninkrijk buiten de interne markt en buiten de douane-unie vallen. „Dus zullen we klaar moeten zijn voor douaneprocedures en de wettelijke controles die onvermijdelijk volgen”, zo zei hij in een toespraak op maandag. Plannen om de goederenstroom bij een no-deal Brexit te vereenvoudigen worden volgens Gove niet uitgevoerd. Volgens hem hebben bedrijven genoeg tijd om zich aan te passen aan de veranderingen.