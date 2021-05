’Oud-topman betaalt VW miljoenenvergoeding’

Winterkorn gaat de miljoenen betalen vanwege het dieselschandaal dat jaren geleden speelde bij de automaker. Hij stond destijds aan het hoofd van Volkswagen, maar heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de affaire. Het autobedrijf zelf weigert commentaar te geven. Ook Winterkorn heeft nog niet op het bericht gereageerd.

Sjoemelsoftware

Het schandaal kwam in 2015 aan het licht. Het bedrijf gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In sommige landen zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.

Volkswagen kondigde in maart al aan een schadevergoeding te eisen van Winterkorn en andere voormalige leidinggevenden, omdat ze hun plichten zouden hebben verzuimd. Winterkorn is in de Verenigde Staten, waar de sjoemelsoftware werd ontdekt, ook aangeklaagd wegens fraude. Duitsland levert zijn ingezetenen echter niet uit. In Duitsland zelf loopt eveneens een strafrechtelijk onderzoek tegen de oud-topman en andere vroegere bestuurders.