Analyse: Koolmees heeft iets uit te leggen aan ’corona-helden’

Na tien jaar praten is er deze zomer eindelijk duidelijkheid: over een paar jaar (op z’n laatst in 2026) begint Nederland met een ander pensioenstelsel. De vernieuwing is vooral een grotere mate van individualiteit. Een eigen pensioenpotje met meer kans op een goed pensioen maar óók meer kans op een lager pensioen als de beleggingsresultaten tegenvallen.