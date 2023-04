Premium Het beste van De Telegraaf

CDA’er Van Hijum voorzitter MRS Schiphol ’Belang bewoners ondergesneeuwd’

„Waar wel vliegtuigen mogen opstijgen, mag je vanwege stikstof je hond niet eens uitlaten."

Eddy van Hijum (50) is de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) die meepraat over de toekomst van de nationale luchthaven. De MRS, een soort opvolger van de Omgevingsraad Schiphol, moet op 1 juli van start gaan. Het voormalig CDA-Kamerlid, tevens oud-gedeputeerde van Overijssel, wil alle belanghebbenden bij elkaar brengen. „Ik hoop dat we elkaar minder in de rechtszaal zullen treffen.”