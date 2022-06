ACM pakt energiebedrijf DGB aan: tonnen boete om misleiding van consument

DGB zette andere bedrijven in om consumenten op te bellen om energiecontracten te verkopen. Die tussenpersonen vertelden tijdens de gesprekken niet dat ze namens DGB belden om een contract aan te bieden.

„Bedrijven vertelden bijvoorbeeld dat zij belden naar aanleiding van klachten over telefonische werving door een andere energiemaatschappij en boden aan om ervoor te zorgen dat mensen niet meer werden gebeld”, zo stelt de ACM. De toezichthouder stelde vorig jaar vast dat DGB consumenten in 2019 en 2020 heeft misleid.

DGB heeft al aangekondigd dat het in hoger beroep gaat. „DGB zal naar de rechter stappen en om een rectificatie vragen”, staat in een verklaring op de website van de energieleverancier. „Het verleden heeft immers aangetoond dat het vaker voorkomt dat de ACM te snel is met beschuldigingen en energieleveranciers onterecht boetes oplegt.”

De Consumentenbond is blij dat de ACM het bedrijf heeft aangepakt. „Dit werd hoog tijd”, zegt directeur van de organisatie Sandra Molenaar in een toelichting. „De agressieve en misleidende telefonische verkoop van energiecontracten is een van de grootste ergernissen onder consumenten.”