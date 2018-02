Gok op val Europese markten vergroot

Vorige week ging het voor $14 miljard short op grote Europese bedrijven, rekenend op verliezen bij bedrijven als Siemens, ING, Adidas en ASML.

Dat bedrag heeft oprichter Ray Dalio uitgebreid naar $22 miljard, zo meldde het donderdag.

Italiaanse verkiezingen

De Italiaanse verkiezingen in maart ziet Bridgewater Associates als startpunt van de echte neergang. Het fonds voorziet het uiteenvallen van de eurozone door financiële problemen in Italië. Daarna volgt een crisis. Dalio heeft inmiddels $160 miljard onder beheer van beleggers.

Dit is de top 10 met bedrijven die volgens Bridgewater het meest op de beurs gaan verliezen. Er staat voor $22 miljard short-posities uit, rekenend op hun koersval komende maanden door Bridgewater.

1. Siemens

2. Total

3. Allianz

4. BASF

5. Intesa Sanpaolo

6. Banco Santander

7. Enel

8. Eni

9. BNP Paribas

10. Sanofi

Bridgewater heeft nog weinig volgers onder de grote hedgefondsen in zijn visie op de teruggang. De economie vertoont groei, daling van beurskoersen lijkt daarmee in strijd. „Het is niet ongebruikelijk om sterke economieën te zien in combinatie met dalende aandelen en andere beleggingscategorieën”, aldus Dalio. „Dat verbaast mensen die zich afvragen waarom aandelen naar beneden gaan terwijl de economie sterk is en ze niet begrijpen hoe deze dynamiek werkt.”