Duitsers geven corona-uitslag binnen 40 minuten

In een concurrentieslag met andere aanbieders loopt die testtijd steeds verder terug.

Het mobiele testkastje ter grootte van een pinapparaat van de grote Duitse leverancier van diagnose-apparatuur en auto-onderdelen zou bijvoorbeeld op luchthavens met 98% gevoeligheid ruim binnen het uur kunnen uitsluiten of iemand corona heeft en aan boord kan. De Duitse waakhond voor zorg steunt de test.

Het apparaat van Bosch, ontwikkeld samen met diagnosebedrijf R-Biopharm, komt op de markt naast een serie andere oplossingen waarbij wetenschappers zorgen uiten over de betrouwbaarheid van de tests. Bosch heeft voor zijn rappe coronatest toestemming gekregen van Europese toezichthouders, zo meldt het op zijn website.

Het Amerikaanse Abbott meldde eerder tests binnen vijftien minuten te kunnen aanleveren. Maar volgens de toezichthouder FDA mist die Amerikaanse test een aanvullende controle die juist een actief coronavirus kan missen. In Nederland kondigde het bedrijf Sensitest maandag een wattenstaaftest aan die na een kwartier uitsluitsel geeft, en die minder pijnlijk is. Voorlopig is die test in Nederland alleen bereikbaar voor zorgprofessionals.

Tempo opgevoerd

Momenteel spuwt het apparaat maar een enkele test per keer uit, vanaf oktober zegt Bosch machines op markt te brengen die vijf tests tegelijkertijd kunnen doen. Volgens de huidige proeven kan ieder apparaat er dan 160 per dag aan. Die hoeveelheid zou daarna oplopen.

Bosch weigert tegen de Financial Times te melden hoeveel machines het per dag produceert, het richt zich sinds begin dit jaar op 1 miljoen test tegen het eind van 2020.

Bovendien verwacht Bosch dat het binnen enkele weken de snelheid van het zoekwerk naar corona kan opvoeren, tot ver onder de 39 minuten.

„De verbeterde procedure ontwikkeld door Bosch in samenwerking met overheidsinstanties heeft de potentie om een gigantische hulp voor een complexe klus te worden”, aldus het Duitse ministerie van Gezondheidszorg. Het apparaat van Bosch komt in de markt beschikbaar via partners Randox Laboratories in het Verenigd Koninkrijk, Aprimeo in Duitsland en Arrow Diagnostics in Italië.