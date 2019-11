'Minder producten in kerstpakket'

Bedrijven willen hun medewerkers graag iets geven wat langer in gebruik blijft, zegt voorzitter Arjan de Knegt van brancheorganisatie voor kerstpakketten en relatiegeschenken PPP. Aan dat ene grote onderdeel van het kerstpakket wordt volgens hem dan het merendeel van het budget besteed. Dat gaat ten koste van het aantal producten.

Een tas die ook na de kerst vaak kan worden gedragen, is volgens De Knegt een goed voorbeeld van een eigentijds geschenk. Een slecht voorbeeld vindt hij een chocoladefontein, die na een of twee keer gebruik verbannen wordt naar de kast. "Daarmee moet je als werkgever echt niet meer aankomen."

Cadeaubonnen

Vroeger was het aantal artikelen in het kerstpakket nog erg belangrijk, weet de branchevoorman. "Als er zestien in plaats van achttien artikelen in zaten, was dat een reden voor teleurstelling. Ook was het een teken dat het slechter ging met het bedrijf."

De laatste jaren moet het kerstpakket concurreren met cadeaubonnen. De Knegt twijfelt echter niet aan de kracht van het klassieke kerstpakket. "Het uitpakken met je hele gezin en kijken wat de werkgever bedacht heeft. Dat is een stukje traditie."