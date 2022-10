Sligro verkoopt meer, maar houdt rekening met problemen in horeca

De groothandelaar gaat er wel vanuit de problemen in de horecasector te kunnen opvangen. Dat liet het bedrijf weten in een tussentijds handelsbericht. Sligro zag de omzet de afgelopen periode toenemen ondanks de hoge inflatie.

Sligro heeft de stijgende prijzen als gevolg van de inflatie deels doorberekend in zijn producten. De omzet steeg in het derde kwartaal met 17,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar 586 miljoen euro. Ook in België deed het bedrijf goede zaken. Daar stegen de opbrengsten met 43,5% naar 66 miljoen euro.

Omdat er in het derde kwartaal vorig jaar geen coronamaatregelen van kracht waren in de horeca, maar in het vierde kwartaal van 2021 en eerste kwartaal van 2022 wel, maakt Sligro de vergelijking met de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2019. De periode voor de invloed van de pandemie.

De omzet in het derde kwartaal van 2022 lag 6% hoger dan het derde kwartaal in 2019. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn die percentages respectievelijk -15% en +4% ten opzichte van deze periodes in 2019.

Sligro, met zo'n 4000 voltijdmedewerkers, merkt naar eigen zeggen nog weinig van het lagere consumentenvertrouwen als gevolg van de hoge inflatie. Dat schrijft het groothandelsbedrijf onder meer toe aan hogere lonen en de compensatie voor energiekosten.