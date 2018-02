’Te veel geluisterd naar de aasgieren’

1 / 2 1 / 2 President-directeur Jan Timmer ten tijde van een aandeelhoudersvergadering. Ⓒ ANP

Jan Timmer (84), de roemruchte president-directeur van Philips, laat zijn gevoel nog één keer spreken. In zijn vrijdag verschijnende autobiografie ’Die man van Philips’ kraakt hij harde noten over de krimp van zijn geliefde bedrijf. „Philips had vandaag de dag beslist meer kunnen zijn dan het nu is”, stelt de bakkerszoon uit de Betuwe vast.