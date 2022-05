Premium Het beste van De Telegraaf

Vakantiegeld? Dit zijn slimme alternatieven voor populaire gadgets

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123RF

HAARLEM - Steeds minder mensen krijgen vakantiegeld uitgekeerd in mei, maar een substantieel deel van Nederland heeft toch nog steeds een behoorlijk bedrag aan extra salaris in deze fijne lentemaand. Als je vakantie al geboekt en betaald is, heb je wellicht wat over voor een leuk hebbeding voor jezelf. Bijvoorbeeld voor in en om het huis: slimme verlichting, slimme deurbellen en een kek speakertje zijn allemaal zeer gewild. En dan hoef je lang niet altijd voor de duurste optie te gaan.