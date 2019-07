'Vlakke opening voor Damrak'

Op het Damrak opende Signify de boeken. Het verlichtingsbedrijf zag in het tweede kwartaal opnieuw de omzet dalen. Het bedrijf kampt met de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Topman Éric Rondolat benadrukt dat in de afgelopen drie maanden vooral de economische vertraging in Europa het concern dwarszat. Desondanks houdt het bedrijf vast aan zijn verwachtingen voor het lopende jaar.

Winkelvastgoedfonds Wereldhave stelde zijn winstverwachting voor heel 2019 naar beneden bij. Het bedrijf kampt met hurende winkelketens die failliet gaan en winkels die een doorstart maken. Dit heeft volgens de onderneming invloed heeft op de groei van de huurinkomsten in de tweede helft van dit jaar.

Nedap

Galapagos kwam donderdag na de slotbel op Wall Street met resultaten. De biotechnoloog leed in de eerste jaarhelft een groter verlies dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen wel wat omhoog. Verder blijkt uit het halfjaarbericht van Galapagos dat het bedrijf erg optimistisch is over de recent aangekondigde megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences.

Ook Nedap kwam met cijfers. Het bedrijf zag de omzet in het eerste halfjaar met 2,6 procent dalen tot 94,2 miljoen euro. Nedap handhaafde wel de verwachting dat de omzet over heel 2019 hoger uitvalt dan in 2018. Het bedrijf maakte verder bekend zijn Franse dochter Nedap France aan investeringsmaatschappij B&Capital te verkopen.

Kering

De Europese chipsector zal mogelijk bewegen op de cijfers van Intel. De Amerikaanse chipmaker boekte goede resultaten in het tweede kwartaal en verhoogde zijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Daarmee lijkt Intel aan te geven weinig last meer te ondervinden van het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China, wat eerder dit jaar nog voor problemen zorgde in de chipsector.

In Parijs gaat de aandacht uit naar Kering. Het Franse luxeconcern wist de omzet in de eerste jaarhelft op te voeren. Met name in Azië en Europa deed het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent goede zaken. De groei van Gucci, goed voor zo'n 60 procent van de totale omzet, viel echter lager uit dan waar analisten op hadden gerekend.

De euro was 1,1146 dollar waard tegen 1,1160 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,27 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 63,55 dollar per vat.