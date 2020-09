Verzekeraar Vivat schrapt tot 500 banen

Vivat werd dit jaar overgenomen door het gespecialiseerde verzekeringsbedrijf Athora, dat als onderdeel van de deal de niet-levensverzekeringen verkoopt aan verzekeraar NN. Dat dit gepaard zou gaan met banenverlies, hing al in de lucht.

Hoeveel gedwongen ontslagen er concreet zullen vallen, kon de zegsman nog niet aangeven. "Maar het zullen zeker niet de vandaag gecommuniceerde aantallen zijn." Een deel van de banenreductie verwacht het bedrijf door te voeren door afscheid te nemen van extern ingehuurde medewerkers en natuurlijk verloop. Ook schreef Vivat de afgelopen maanden minder vacatures uit om het personeelsbestand te verkleinen.

Op dit moment is Vivat, het moederbedrijf van onder andere Zwitserleven en Actiam, goed voor 2200 voltijdsbanen. Al het personeel is werkzaam in Nederland. Naast het schrappen van de honderden banen, gaan het komende anderhalf jaar zo'n 575 arbeidsplaatsen over naar NN.

Kostenverlaging

De reorganisatie begint naar verwachting in het laatste kwartaal van het jaar, na consultatierondes met de ondernemingsraad. Mede door de ingreep in het personeelsbestand hoopt Vivat in drie jaar de kosten met 30 procent omlaag te krijgen.

Lagere kosten zijn niet alleen nodig door het wegvallen van Vivat Schadeverzekeringen, maar ook doordat de markt voor individuele levensverzekeringen krimpt. Dit is juist een van de overgebleven activiteiten bij Vivat. De verzekeraar gooit daarom onder de vleugels van Athora het roer om en wil marktleider in pensioenverzekeringen worden. Die nieuwe strategie moet ook voor een eenvoudigere bedrijfsstructuur zorgen.

In het eerste halfjaar daalde de onderliggende winst van Vivat naar 141 miljoen euro, tegenover 151 miljoen euro een jaar eerder. Dat kwam door lagere resultaten uit investeringen, door een herbalancering van de investeringen. Er was een beperkte invloed van de coronapandemie, aldus Vivat.

De bezuinigingsronde hangt samen met het afstoten van de tak voor schadeverzekeringen aan NN Group, waardoor veel kostenvoordelen wegvallen.

Gedwongen ontslag niet uitgesloten

