Omstreden bitcoinfirma Koinz Trading failliet

De rechtbank Amsterdam heeft het faillissement afgelopen woensdag uitgesproken.

Tientallen investeerders claimen door het bedrijf gedupeerd te zijn, omdat ze de machines niet geleverd kregen net als de snel in waarde gestegen bitcoins die ze hadden kunnen ’mijnen’ met de speciaal geprepareerde computers.

Miljoenen

Advocaat Marco Kalmijn stelt dat rond zestig gedupeerden „vele miljoenen” proberen te verhalen. Tientallen klanten dede aangifte wegens oplichting. De eigenaar is eerder persoonlijk failliet verklaard. Hij claimde dat er hooguit fouten zijn gemaakt bij de levering door een serie tegenvallers.

Koinz Trading meldde zich als de eerste Nederlandse bitcoinfabriek. Gedupeerden uit België hebben zich ook bij advocaten gemeld. Sinds vorig jaar verspreidde Koinz Trading - dat ook bitcoins aan- en verkoopt - aanbiedingen van professionele bitcoinmijn-machines in België en Nederland waarmee particulieren de razend populaire munt konden laten maken.

Farm

Die machines plaatste het bedrijf in de gecombineerde 'farm' van Koinz Trading in Lelystad, waar ze dag en nacht de digitale munten zouden maken. Bekenden omschrijven Van Mourik als zeer goed ingevoerd in de wereld van cryptomunten.

De particulieren investeerden in de Miners S9-machines ('zelf ontwikkeld en geproduceerd') en betaalden vanaf €3000 per stuk. Tot september 2017 kreeg een aantal investeerders naar eigen zeggen een klein deel van het geld terug. De machines kwamen echter zelden aan bij klanten. Volgens Kalmijn bedreef Koinz Trading"het aloude piramidespel". De eigenaar ontkent dit. "Dit is een zakelijk conflict met enkele klanten die van mij bitcoins willen, de mijnmachines zijn niet eens interessant voor ze”, stelde hij.