Column: Pharming raakt oververhit

In termen van marktclassificatie is er op de weekgrafiek van dit fonds sprake van een turbulente trading range tussen enerzijds 0,70 steun en anderzijds 1,030 weerstand. Geen overtuigende richting, geen duidelijk proces van hogere toppen en bodems, of andersom, nee, een zwieperig koersbeeld tussen rood en groen. Maar daar kan verandering in komen, gezien het verloop van de OBOS-banden, ofwel de blauwe en groene dynamische lijnen rondom de rode RSI-lijn. Ik zal dit nader duiden.

Koersexplosie

Een van de signalen of condities die mijn dynamische spanningsmeter kan afgeven is die van een aanstaande koersexplosie. Dat wordt geïndiceerd door het naar elkaar toe kruipen (convergeren) van de twee banden om daarna fel uit elkaar te gaan (divergeren). Dit heeft te maken met in eerste instantie een weglopend momentum en turbulentie, stilte voor de storm zou je kunnen zeggen. In tweede instantie dan een felle koersbeweging om vervolgens significant richting te kiezen.

U ziet op de grafiek dat het koersexplosie scenario zich reeds openbaart. De uitbraak boven de dalende SMA-lijn is in volle gang en heeft de koers tot ruim boven de rode streep getild. Maar dat was te veel van het goede, eerst een terugtest tot circa 0,90 om daar te bodemen als voorbereiding voor een stijgende trendfase waarin wel een serie hogere toppen en hogere bodems zich kan openbaren. Dit impliceert dat op termijn koersvorming tot 1,50 mogelijk is

Wild koersverloop

Hoe moet je als actieve belegger nu omgaan met dit wilde koersverloop? Welnu, de aanloop vanaf 0,70 ging redelijk rustig van start, dus toen konden er al koopposities worden ingenomen door range spelers in de veronderstelling dat de bovenkant van de range gehaald zou kunnen worden. Dat laatste is vrij rap gebeurd, hetgeen tot winstnemingen leidt. De eerste punten zijn binnen, nu wachten op bodemvorming in een rustiger vaarwater rond 0,90, dan opnieuw koopposities opbouwen, waarbij ook trendbeleggers mogen aanhaken. Boven 1,0 staat de deur helemaal open en kunnen de laatste twijfelaars overwegen een graantje mee te pikken. Het moge duidelijk zijn dat bij koersvorming onder 0,90 en zeker onder 0,70 het landschap er drastisch anders uit zal zien.

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.