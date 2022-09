Studenten zwemmen ruim een ton bij elkaar voor dwarslaesiepatiënten

De leden van studentenverenigingen Minerva en Augustinus haalden bijna 120.000 op voor onderzoek naar de aandoening die patiënten deels verlamt en aan een rolstoel kluistert. Het overkwam enige jaren geleden ook een Minervaan en zo is het prachtige initiatief geboren.

Startbel

„Het is mooi dat er op deze manier geld wordt ingezameld voor zo’n goed doel”, zei prins Floris nadat hij startbel had geluid en de deelnemers, onder wie enkele dwarslaesiepatiënten en hun begeleiders, onder grote publieke belangstelling in het water waren gesprongen.

Neef

De jongste zoon van prinses Margriet en prof. Pieter van Vollenhoven is zelf ook een ’Leienaar’. Hij woonde niet zoals zijn neef, koning Willem-Alexander, in het huis aan het einde van het Rapenburg waar de 750 deelnemers in etappes voorbij zwommen.

Breestraat

„Ik woonde in een studentenhuis aan de Breestraat”, vertelde hij. Dat zijn achternicht, prinses Amalia niet in de voetsporen van haar vader, grootmoeder en verdere voorvaderen is getreden, was tijdens de gezellige ’Rap Race’ geen punt van discussie. Het studentenleven in de sleutelstad bruist ook zonder de prinses van Oranje.

Voorzitter Jacob Suurmond van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), die door een effectie een dwarslaesie opliep, was dolblij met het forse bedrag. „Het gaat vooral naar onderzoek”, meldde hij

Stoer

Ook voorzitster van het College van Bestuur van de Leidse universiteit Annetje Ottow zwom de 800 meter onder de bruggen van het Rapenburg mee. „Stoer”, vond prins Floris die zijn keurige pak lekker aanhield.

Ruggemerg

Prof. Wilco Peul, hoogleraar neurologie en specialist in de behandeling van dwarsleasies deed ook mee. Hij maakte zich zorgen over het gebruik van lachgas door de jeugd: „Dat kan het ruggemerg beschadigen en zo een dwarslaesie veroorzaken”, waarschuwde hij voordat hij het grachtwater indook.

Traditie

En dit alles onder toeziend oog van de trouwe burgemeester Henri Lenferink „Alles wat in Leiden twee keer gebeurt is een traditie”, sprak hij de organisatoren en de deelnemers menigte toe.

Record

Sinds twee jaar is de tukker langstzittende eerste burger van Nederland, die volgend jaar zijn twintigjarig jubileum viert. Eind 2025 kan hij ook het record van langsdienende burgemeester van Leiden evenaren. Dat staat nu nog opnaam van Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk, die tussen 1820–1842 de ambtsketen met de twee sleutels droeg. „Ja, maar de eerste vier jaar van zijn ambtstermijn had Leiden nog een college van burgemeesters, dus toen was hij het niet alleen”, wist historicus Lenferink. Voorlopig keek hij niet verder dan 3 oktober als het Leids Ontzet eindelijk weer zonder beperkingen kan worden gevierd.