Kweekvlees komt ook bij ons op het bord

Kweekvlees kan inmiddels qua smaak concurreren met echt vlees. Ⓒ Mosa Meat

Amsterdam - In Singapore kan je nog dit jaar je tanden in kweekvlees zetten en ook bij ons ligt dit binnen een paar jaar in restaurants en winkels. Onzeker is hoe snel consumenten zich hieraan gaan wagen, maar kweekvlees zal er volgens experts wel aan bijdragen dat echt vlees in de toekomst minder gegeten wordt.