Column: valsemunterij is verstandig monetair beleid

Vals geld ondermijnt het vertrouwen in de economie. Ⓒ ANP/HH

Tot vijf jaar cel. Dat is de straf die de rechtbank in Lelystad eerder deze week heeft opgelegd aan een groep valsmunters, las ik onlangs in mijn lokale bode. Die hebben valse eurobankbiljetten gemaakt en in omloop gebracht. De politie trof minstens 106.000 bankbiljetten van 50 euro en vele 20 eurobiljetten bij de veroordeelden, samen minstens zo’n €6 miljoen.