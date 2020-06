Schulden moederbedrijf Miss Etam lopen hard op

Een deel van die schulden werd aangegaan voor de overname van het Scandinavische Ellos. Onlangs werd duidelijk dat het winkelbedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer is terechtgekomen, want FNG verzocht obligatiehouders om een uitstel van afbetalingen.

Het totaal aan rentedragende schulden was aan het einde van vorig jaar 550,5 miljoen euro, tegenover 285,4 miljoen euro aan het einde van 2018. Daarvan is 170,8 miljoen euro toe te wijzen aan de aankoop van Ellos.

FNG leed vorig jaar een fiks verlies, zo gaf het aan op basis van voorlopige cijfers. Onder de streep stond een negatief resultaat van 292,1 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 11,5 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dat kwam onder meer door afschrijvingen op bezittingen van FNG.