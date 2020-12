Le Maire: nationalisatie Air France niet de beste optie

"Nationalisatie lijkt nu niet de beste optie, maar doorgaan met steun aan Air France wel", zei de bewindspersoon in een gesprek met de nieuwszender. "We hebben 7 miljard euro aan een leningen verstrekt. Air France heeft waarschijnlijk meer financiële hulp nodig en die zullen we bieden."

De Franse krant Le Monde en persbureau Bloomberg meldden eerder dat de luchtvaartcombinatie Air France-KLM nog eens 6 miljard euro aan kapitaal wil ophalen. Een deel daarvan moeten de Franse en de Nederlandse staat waarschijnlijk verschaffen, aangezien ze beide met een belang van rond de 14 procent de grootste aandeelhouders van het luchtvaartconcern zijn.

Eerder sloot de Franse regering een technische nationalisatie van Air France-KLM niet uit. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen zouden Nederland en Frankrijk immers samen al gaiw een meerderheidsbelang in het bedrijf kunnen krijgen.