Huizenprijzen vlakken snel af: ’Kopersmarkt, vooral voor starters’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Het kopen van een woningen weer in de lift. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - De hypotheekrente gaat langzaam omhoog, waar de stijging van de huizenprijzen sneller afvlakt dan in de afgelopen negen jaar. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) waren koopwoningen in januari slechts 1,1% duurder dan een jaar eerder. In december waren de prijzen nog 2,27% hoger. Commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker: „Het is een kopersmarkt, vooral voor starters.”