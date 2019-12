’Winkels bij Hema houden het zwaar’

Ⓒ ANP

PARIJS (ANP) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over Hema. De rating van de winkelketen ging omlaag naar Caa1. Hoe lager de rating van een bedrijf is, hoe minder zeker het volgens Moody's is dat dit bedrijf zijn schulden kan aflossen. Door de afwaardering moet Hema mogelijk meer rente betalen bij afsluiten van nieuwe leningen.