’Reisorganisaties informeren klanten onvoldoende’

Een reis boeken in coronatijd is best riskant. Ⓒ Hollandse Hoogte

Haarlem - Reisorganisaties en reisbureaus geven geen, of slechte, informatie aan klanten over het soort reis dat ze boeken of de hoogte van de annuleringskosten, concludeert de Consumentenbond op basis van een steekproef. Dat is extra vervelend nu reisplannen vaker dan ooit veranderen door aangescherpte coronamaatregelen.