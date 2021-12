Premium Het beste van De Telegraaf

’Hoeveel heb je? Keer je zakken binnenste te buiten’ Gebeld om te beleggen: ’Begon als spielerei, maar ze vroegen steeds meer’

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Maximaal €25.000 mocht ze kwijtspelen aan beleggen, zo had Antoinette met zichzelf afgesproken. Enkele weken later staat ze huilend buiten te bellen met de accountmanager die haar dan al tientallen keren per dag heeft gebeld en steeds om meer geld vraagt. Ze staat dan bijna €350.000 in de min, ze kan niet meer en laat het account sluiten. Het geld is ze kwijt.