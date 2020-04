Consument laat chocola liggen

Hershey is een barometer van de grote chocolademarkt: het behoort met multinationals als Mondelez en Ferrero tot de grootste chocoladeverkopers.

Het concern dat in 1894 werd opgericht en in ruim 75 landen snoep verkoopt, schrapte vanwege de coronacrisis donderdag zijn omzetverwachtingen voor de rest van het jaar: het gedrag van kopers is niet goed te peilen, aldus bestuursvoorzitter Michele Buck.

Door de coronacrisis zijn restaurants, scholen en veel winkels wereldwijd gesloten. Ook vakanties zijn opgeschort, de ideale momenten om wat meer chocolade in te slaan.

’Prioriteiten veranderd’

Hoewel de voedselproducenten vanwege de coronacrisis extra leveren om aan de behoefte van hamsteraars tegemoet te komen - 38% meer in de afgelopen vier weken, volgens marktonderzoeker Nielsen - laten Amerikanen specifiek de chocolade en andere snoep van Hershey vaker liggen.

„We zien een verschuiving naar de lager geprijsde artikelen. Omdat veel consumenten financiële beperkingen hebben”, hebben ’aldus Buck. „Hun prioriteiten in de winkel zijn veranderd.”

Hershey zag 2,1% meer kwartaalomzet, afgezet op jaarbasis, nadat het dit jaar zijn retailprijzen had verhoogd. Die verkoop bleef flink achter bij verwachtingen. Het aandeel van Hershey Compay daalde donderdagavond 3,8% op een winstgevend Wall Street.

Het concern produceerde afgelopen jaar tachtig miljoen stuks per dag van zijn Hershey Kisses, losse kleine chocolaatjes. De Hershey-reep, die in 1900 voor het eerst in de verkoop ging, werd een standaard voor Amerikaanse gezinnen, maar is voor veel mensen te prijzig.

Vier kilo per jaar

Over het eerste kwartaal verdiende het netto $271,1 miljoen, tegen $304 miljoen vorig jaar, bij een omzet van $2 miljard.

Nederlanders eten gemiddeld zo’n 4,5 kg chocolade per persoon per jaar, en komen niet in de buurt van Zwitsers met 11,4 kg chocolade per persoon per jaar. Volgens cijfers van producent Nestlé zouden Nederlanders gemiddeld 47 chocoladepaaseitjes per persoon voor en tijdens Pasen.