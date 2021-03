Miljardairsfamilie Agnelli steekt €500 miljoen in maker stiletto-schoenen

Exxor, de holding achter de familie Agnelli, die vooral bekend is vanwege zijn bemoeienis met het Italiaanse automerk Fiat, neemt voor een bedrag van €541 miljoen een belang van 24% in Christian Louboutin. Met de overnamedeal bedraagt de waarde van het 30-jarige Franse merk naar schatting in totaal €2,3 miljard.

Chinese modelabel

Louboutin die goed thuis is in de schoenkasten van koninklijke families en bij sterren in Hollywood, heeft in de voorbije jaren de boot nog afgehouden bij interesse van andere overnamepartijen.

Eind vorig jaar werd er via Exxor ook al een stap gemaakt in de luxe sector. Het Chinese modelabel Shang Xia, onderdeel van het Franse Dior, kwam door een meerderheidsbelang in handen van de Italiaanse familie.

Agnelli heeft onder meer zijn rijkdom verkregen met de oprichting van het Italiaanse automerk Fiat. Daarnaast zijn er nog belangen in het automerk Ferrari en de Italiaanse voetbalclub Juventus die op de beurs staat genoteerd.