Hof spreekt voormalig topman KPMG vrij van fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste afgelopen maand nog acht maanden gevangenisstraf tegen Van Everdingen in het hoger beroep tegen de eerdere vrijspraak van de rechtbank in 2019. Tegen projectontwikkelaar Fred Meijer werd bij het hof vijf maanden cel geëist en tegen een dochtervennootschap van KPMG, die de bouw van het hoofdkantoor regelde, was een boete van €100.000 geëist. Maar ook dit veegt het hof nu van tafel.

De belastingfraude bestond volgens het OM uit het feit dat de kosten voor de inrichting van het pand (à €39 miljoen) in één keer in mindering werden gebracht op de winst van het KPMG-dochterbedrijf dat het pand bouwde. Die hadden volgens het OM uitgesmeerd moeten worden over de huurperiode van vijftien jaar. Op deze manier zou illegaal belastingvoordeel zijn verkregen.

Niet bewezen

Het gerechthof acht dit alles niet bewezen en stelt dat er geen opzet was tot het plegen van belastingfraude. Bovendien was de Belastingdienst vooraf per brief geïnformeerd over de verkoopwinst van het project en de hogere kosten van de inrichting van het pand.