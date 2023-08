Leeuwarden - De bijna twintig jaar geleden verongelukte Steve Haegens (19) was een grote fan van Elvis Presley. Dus toen zijn moeder Nellie in 2019 een gesigneerde foto van Elvis met als opschrift „To Steve, best wishes, Elvis Presley” kon kopen, sloeg zij toe.

Nellie Haegens met de foto’s van Elvis en haar overleden zoon Steve: „Kippenvel.” Ⓒ Foto Rias Immink