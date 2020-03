Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout Air France-KLM 6.492 1.92 %

Brussel - Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft vooralsnog geen vliegtuigen aan gezet in verband met de coronacrisis. Dat zegt topman Benjamin Smith dinsdag tegen De Telegraaf in wandelgangen van een luchtvaartcongres in Brussel.