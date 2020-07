Kluisje? In Zwitserse Alpenrots, vanaf $500.000

Daar krijgen ze veel voor terug, claimt het bedrijf Bruenig Mega Safe, dat stelt al toestemming te hebben om rotsruimtes van soms enkele voetbalvelden groot in te richten.

De vermogende particulieren krijgen daarin een kluisruimte, die standaard 100 tot 1000 kubieke meter meet, maar vanwege de natuurlijke vorm van de berg soms tot 90 meter hoog kan reiken.

Schilderijen

Ze lijken ideaal voor particulieren die grote schilderijen, enorme beelden en naast klassieke auto’s ook historische voertuigen met bijzondere afmetingen bij een vaste temperatuur willen stallen, aldus Bruenig Mega Safe.

De temperatuur zou standaard 12 graden zijn, bij een luchtvochtigheidgraad in de rotsen van 40% in de rotsgewelven in de uitlopers van de Alpen, veertig kilometer zuidwestelijk van Luzern.

Volgens bestuurder Hugo Schittenhelm van het bedrijf tegenover lokale media zal de prijs van een half miljoen dollar in de internationale markt slechts een starttarief zijn. Hoe groter de ruimte, hoe hoger het tarief.

Bergholte

Volgens de bouwer is er geen kluis ter wereld zo goed te beveiligen als in een natuurlijke bergholte: er is maar een enkele entree. Bruenig Mega Safe zegt in gesprek te zijn met een paar dozijn potentiële kopers. De kluiseigenaren zijn zelf aansprakelijk voor het bouwen van interne kamers binnen de kluisruimte.

Volgens zijn bestuurder Hugo Schittenhelm is het voor het bedrijf zelf ook nog goedkoper om de rotskluizen te bouwen. „Je krijgt sneller goedkeuringen voor de ontwikkeling.”