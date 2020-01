Van Oord ’blind voor signalen corruptie’ bij baggerklus Angola

Van Oord wist op dat moment dat deze partner in handen was van de in opspraak geraakte dochter van de toenmalige president Dos Santos. Dat schrijven Het Financieele Dagblad en Trouw.

Ook heeft Van Oord miljoenen vanuit Angola doorgestort naar een rekening op de Kaapverdische eilanden, bij een bank die in handen is van de toenmalige presidentsdochter Isabel Dos Santos. Experts zeggen dat het baggerbedrijf belangrijke ’rode vlaggen’ voor mogelijke corruptie heeft genegeerd.

Volgens Transparancy International, een non-profitorganisatie voor bestrijding van corruptie, waren er al vanaf 2012 duidelijke signalen en had het concern moeten ingrijpen.

Ook zijn de experts kritisch over de rol van ING en Atradius, die als bank en kredietverzekeraar betrokken waren en aan de bel hadden moeten trekken.

Van Oord werkte samen met een Angolese partner, Urbinveste. Eigenaar is Isabel dos Santos, dochter van oud-president José Eduardo dos Santos. Zij ligt al vanaf 2013 in internationale media onder vuur vanwege de dubieuze herkomst van haar miljardenvermogen.

’Te weinig gedaan’

Volgens Leep Paape, hoogleraar corporate governance van Nyenrode Business University, tegenover BNR had Van Oord de rode vlaggen die er rond Urbinveste waren direct veel scherper moeten erkennen en aanpakken. „Ze hadden verder moeten kijken dan het Van Oord-deel”, stelde hij maandag over de contractpartner Urbineveste.

Volgens Paape kan het zijn dat de Nederlandse en Amerikaanse overheid alsnog met maatregelen komt. Drieduizend families zouden volgens de onderzoekers met geweld zijn uit hun huis zijn verdreven om een stadsontwikkelingsproject mogelijk te maken, daarbij zouden mensenrechten zijn geschonden.

Van Oord zegt in een reactie: „Het was aan de kant van Urbinveste wat ruim begroot om zo voldoende budget veilig te stellen.” Volgens Van Oord was elke partner verantwoordelijk voor het eigen deel van het contract.

Van Oord en ING zeggen in een reactie aan Trouw dat ze zich gaan inzetten voor compensatie voor de verdreven bewoners.

Bekijk ook: Boskalis wil Angelsaksisch model beloning

Bekijk ook: Aannemers met schrik vrij op Afsluitdijk

Bekijk ook: Van Oord krijgt grote klus in Mozambique