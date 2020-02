’Tweede startbaan voor Lelystad Airport’

Lelystad - Het gekissebis over de opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven is nog volop bezig en nu wordt er achter de schermen al gesproken over de aanleg van een tweede startbaan van omstreden polderluchthaven. De verlengde hoofdbaan voor Europese toeristenvliegers is klaar, maar de bestaande ’kleine luchtvaart’ op het poldervliegveld eist ook haar aandeel op.