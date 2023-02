Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Philips wordt misschien overgenomen, maar dat had niet gehoeven

Zoals bij Philips gebruikelijk is, begint een nieuwe topman van het bedrijf met een reorganisatie, waarbij gewoonlijk duizenden banen verloren gaan. Jan Timmer begon er in 1990 mee, en zijn opvolgers Boonstra, Kleisterlee en Van Houten deden hetzelfde. Nu is het de beurt aan Roy Jakobs, die deze week aankondigde 6000 banen te schrappen. In Nederland zullen na de reorganisatie minder dan 10.000 werknemers overblijven.