VS komen met invoerheffingen om digitaks

Ondernemen

Markt voor crowdfunding groter dan ooit in Nederland

De markt van financiering via crowdfunding is flink gegroeid. Afgelopen kwartaal werd er voor €112 miljoen opgehaald in Nederland, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Nog nooit werd er in een kwartaal zoveel geld bijeengebracht via crowdfunding.