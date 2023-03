Premium Het beste van De Telegraaf

Vertrouwen na miljardensof Takeaway: ’Wij gaan heel veel winst maken’

Door Pascal Kuipers

Jitse Groen bij de beursgang van zijn bedrijf in 2016. Ⓒ ANP/HH JUST EAT TAKEAWAY 19.95 -3.62 %

Amsterdam - Het netto miljardenverlies van Just Eat Takeaway (JET) over 2022 is volgens topman Jitse Groen vooral een ’papieren oefening’. Hij baseert zijn onverwoestbare vertrouwen op de operationele winst, die met name in de tweede jaarhelft flink verbeterde en waardoor JET over heel 2022 zwarte operationele winstcijfers schreef. „Wij zijn op weg naar hoge winstgevendheid.”