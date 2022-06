Verhogen rente betekent nieuwe problemen voor ECB

Nieuws

CBS: inflatie in Nederland in mei gedaald

De inflatie in Nederland is in mei gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie bedroeg op jaarbasis 10,2 procent, tegen 11,2 procent in april. Daarmee blijft de inflatie wel op een hoog niveau liggen, aangejaagd door de gestegen e...