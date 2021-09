Starbucks kreeg vlot ruim €50 miljoen van Nederlandse fiscus teruggestort

Starbucks betaalde aanvankelijk €25,7 miljoen aan belasting terug nadat de Europese Commissie had geoordeeld dat de koffieketen onterecht staatssteun had ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf had namelijk een belastingdeal in ons land gesloten en wist zo tussen 2008 en 2014 voor tientallen miljoenen euro’s aan belastinggeld te ontwijken.

De Europese Commissie wilde daar een eind aan maken omdat er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes spande tegen dat besluit uit Brussel een rechtszaak aan bij het Europese Hof van Justitie.

Terwijl die zaak liep vorderde Nederland wel die €25,7 miljoen terug van Starbucks. In 2019 wint Nederland deze zaak en heeft dus nu ruim het dubbele terugbetaald, zo blijkt uit de jaarrekening van het in Amsterdam gevestigde Starbucks Manufacturing EMEA, zo signaleerde zakenblad Quote.

Ook over de jaren 2015 en 2016 had de fiscus blijkbaar al rekening gehouden met een belastingvoordeel want ook over die jaren krijgt Starbucks nog eens €28,7 miljoen overgemaakt, inclusief rente. De miljoenen werd vanaf februari vorig jaar op de Starbucks-rekening gestort, de laatste storting vond in mei vorig jaar plaats, zo valt te lezen in de jaarrekening.