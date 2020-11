Coalitie: meer BIK-geld naar mkb’ers

Lodders wil dat Vijlbrief gaat sleutelen aan de kortingspercentages bij de BIK, waarmee het kabinet de komende twee jaar in totaal 4 miljard euro aan belastingkorting uitdeelt aan bedrijven. Nu krijgen bedrijven bij een investering nog 3 procent korting over de eerste 5 miljoen euro en 2,44 procent over het gedeelte boven 5 miljoen.

De coalitie ziet een andere verdeling voor zich. De korting voor de eerste 5 miljoen zou 3,9 procent moet zijn, en wie meer investeert krijgt over dat gedeelte nog maar 1,8 procent korting. Volgens Lodders zorgt die aanpassing ervoor dat er meer geld bij mkb’ers terechtkomt. Oorspronkelijk zou dat volgens berekeningen van Vijlbrief zo’n 60 procent van de 4 miljard zijn, door de ingreep van de coalitie komt dat nu uit op 65 procent.

Draagvlak

De ingreep zou ook kunnen helpen om het politieke draagvlak te vergroten voor de BIK, die door de linkse oppositiepartijen en de PVV al meermalen is gekapitteld. „Ik hoop dat het voor andere collega’s een handreiking is”, zegt Lodders. De SGP heeft eerder al geopperd om een groter deel van de BIK bij mkb’ers terecht te laten komen.

Voor een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer is de aanpassing van de coalitie overigens niet nodig. Forum voor Democratie en oud-FvD’er Otten hebben zich al bereid getoond de BIK te steunen.