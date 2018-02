Ex-Philipsbaas lovend over Mick Jagger

Timmer heeft warme woorden voor wijlen Frits Philips, die de onderneming in de jaren zestig volop liet groeien. „Frits had een soepele manier van omgaan met gesprekspartners. Hij vond altijd de juiste, ontspannen toon. Hij was een geweldige ambassadeur voor het bedrijf”, schrijft de voormalige topindustrieel.

Rolling Stones

Lovend is Timmer ook over zanger Mick Jagger van de Rolling Stones. Als baas van toenmalig Philips-muziekdochter Polygram onderhandelde hij met Jagger over een lucratief contract. „Het duurde even voor het beeld van de dansende en zingende superstar van mijn netvlies was verdwenen en plaatsmaakte voor dat van een schrandere, als econoom opgeleide zakenman.”

Volgens Timmer voerde Jagger ook op kantoor een perfecte show op. „Maar het prijskaartje was te hoog.”

